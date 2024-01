Sê kes û sê kilam

Wek tê zanîn di destpêka sedsala 20an de li Anatolîyê eşkîya gelek zêde bûbûn. Li Anatolîya navîn jî kes hebûn ku jiber sedemên cûrbecûr li hemberî dewleta tirka serîhilda bûn û li gund, çîya û banîya digerîn.

Dema şer xelas bû û dewleta nû hat avakirin û kontrola welat ket destên kemalîstan êdi jîyana eşkîyatîyê zehmet bûbû. Dewletê bangî wan dikir ku ma teslîm bibin û beşdarî sîstema nû bin. Lê her komê daxwazên wan qebûl nedikirin.

Li deşta Haymanê jî kesên bi nav û deng Xeloyê Deli Pepê, Mistoyê Tozo û Hecîyê Buxûrci bûn. Di sal 1924an de li gundê Tepeköyê Xeloyê Deli Pepê, Mistoyê Tozo û heval-hogirên wan bi lîstika dewletê hatin girtin. Ji ber ku tirsa dewletê li nav gund û bajerokên deşta Anatolîya Navîn belavbibe ew kes hatin kuştin û serîyên wan, ji laşê wan hatin jêkirin û gund bi gund bi ereba hespan hatin gerandin.

Heciyê Buxircî jî di sala 1933an de bi lîstik û derewen çend kesan teslimî dewletê bû. Hat ber dadgehê û liber sêdarê îdam kirin.

Li ser wan kesan cûrbecûr kilam di nav gel de belav dibin û heta hîro hatine. Me di kovara Bîrnebûnê de hinek ji van kilamana çapkirin lê kemasî hebûn. Birêz Serbûlent Kanat di CDya xwe ya bi navê "Demê Berê/Porgulîya Min” de kilamên li ser her sê kesan berhevkirine û bi avayekî baş sitraye. Bi taybetî jî kilamên li ser Hecîyê Buxircî hatine gotin bi pir versîyona nin. Jiber ku di arşîva Bîrnebûnê de hebin û di pêşerojê de jibo lêkolînvana liber desta bin min, carek din amadekirin.



XELOYÊ DELİ PEPÊ

Xelîl Bego qurban mêrê Satê, mêrê Satê

Rabîyê ser te sêse(i)d siwarî vê hikûmatê

Xelîl Bego qurban min go here ser kerîk pezî xwe re gavike Li Anqera şewitî biderxîne xeta xwe beratê

Xelîl Bego qurban berdê

Kevir-quçikê gundê Haymana şewitî neman

Gî li ber ningê xangê te bûn kêr e

Pezê Xelîl Begê min bizina fîlike

Ji Polatlîya şewitî da berdayê nîk bi nîke

Lo Xelîl Bego te ji xangê xwe kwîr(kor) bû ra xwe dipesinî

Te digo xangê xangê sêsid siwarî hikûmetê çîyê ji min ra hendike

Xelîl Bego qurban berdê

Kevir quçikê gundê Haymana şewitî neman

Gî li ber ningê xangê te bûn kêr e

Bejna zirav dara çamê

Qirikê gewre şûşê camê

Dinya ji Xelîl Begê min re nemayî

Bira kes xwe nepesîne ji kesî re namê

Xelîl Bego qurban berdê

Kevir quçikê gundê Haymana şewitî neman

Gî li ber ningê xangê te bûn kêr e

Gundê Palancîya bişewite ha li özê

Ji şîva da tê ye dengê topê motirlozê

Ar di mala qaymeqamê Haymanê keve

Koma du bira li cîhişt li ber ayazê

Xelîl Bego qurban berdê

Kevir quçikê gundê Haymana şewitî neman

Gî li ber ningê xangê te bûn kêr e

Gundê Terikan (Boğazkaya)-Haymana/Ankara

MISTOYÊ TOZO

Misto qurban gundê Palancîya bişewite di cî kî teng da

Mawizera motirloza bihevra deng da

Sesid sîwarî rakirine ser Mistoyê Tozo

Et etê kirine beranê kosedaxê di xwîna sor da reng da

Xayîn qurbano va sibê yê sîyarekî min tê

Bi ser ketîyê bîhna barûtê

Hayfa min te ji bîr nakim ez wê rokê

Mistoyê Tozo sîyardibû peyadibû li yayla Kutê

Dê naliyo! dê kor bîyo!

Dê nalino! dê kor bûno!

Digo hêle hêle xangê hêle

Çêr lêhatê! Misto di nav herbê da nasekine li ser nêle

Keçê gulê kor bîyê serê birê me jêkirin

Heynan birin Anqera şewitî avetin ber Kêmêle

Xelo, Misto, Milazim hûnê bi jinin

Bira we hajê nebû sê qezayê bi we re dijminin

Xwedê bişewitîne mala komitanê Haymanê

Seriyê we jêkirin avêt ber Kêmêl go; vana seriyê eşqîyê mezinin Dê nalino! Dê kor bîno! Dê naliyo!

Dê kor bîyo! Dê nalino! Dê kor bûno!

Gundê Terikan (Tepeköy)-Haymana/Ankara

HECÎ BUXURCÎ

Hecînko qurban bakî tê wo bakî şêne

Hecîyo qurban tirsa limine konê malê bavê min helşîne

Hecîyo qurban xwedê xeraw bike, bişevitîne mala mir-felekê

Hecîyo qurban ji me bidûr nêxist kêm nekir girî û şîne

Heldikişime serê gira mezdikime Heciyo lawo li çola, li kepira Omerano li bextê we be Hecî min de yê berxwe

Sesid sîyarê hikûmetê mîna naxira

Hecîyo qurban habû habû kekê min habû

Hecîyo qurban kendira Mistefa Kemal lidar da babû

Hecîyo qurban celat kî bi penç pera ser sîngê te rûniştibû

Hecîyo qurban perçema reşê dirêj di henîya gewr da ta bi ta bû

Gundê Omera (Tavşançalı)-Kulu/Konya

Çavkanî: ji CD ya Serbülent Kanat ya bi navê Demê Berê / Porguliya min /Îdocan Prodûksôyon-2017

*Va nivîsa, di hejmara Bîrnebûnê ya 71an da hat belavkirin: 2018, 51-53.