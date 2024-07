ı

Siya dinê

îro çi qas giran e!

Bin taveke cemidî

Kûsiyê tarixê wergerandine ser piştê

Heskîf nûxuriya tarixê ne bû ku îro dixendiqînin? Kanê gemiya te li kû ma Nûh?

Nûh, em çima ji vê lesarê xelas bin?

Ava dinê îro çi qas giran e!

Dinê li me kirine aş

Me dihêrin, kevirên bajarê di me dihêrin

Av berdane ser qubeyan, minare dizîne

Çerxek agirîn digerînin

Zimane me nagere ku em bibêjin agir çiye av çiye

-Ev çiye silav dide ji çiyan?

-Çeqçeqa mirinê ye!

-Ev çiye dibare ji êsmîn?

-Xwêya hêstira me ye!

Em li zimanê xwe digerin

Bi zimanekî biyanî

Em ji xwe direvin

Bi çavên girtî

Siya dinê îro çi qas giran e!

ıı

Çavên we ronî be ez mirim

Ez pêr mirim, şeva dî dîsa mirim, îro dîsa û sibe…

Sibeya min mirineke pir dirêj e

Şûna lê megrîn seba Heskîfê

Av berdan û ez xendiqandim

Li ber çavên dinê!

Ez deh hezar salî bûm

Mirina min jî ewê deh hezar salan biçe

Şûna lê megrîn seba Heskîfê

Çavê di we ronî be

Bila yê di min şêlû bimine

Bin tasek ava genî de

* Şûna lê: Di devoka Qoçgîrî de, bêhûde, beleheq, belesebeb, berheva, bêsebeb…

Va nivîsa bi du beşa (Seba Heskîfê I - II) di bloga parêzer, rojnameger û nivîskarê ji Qoçgîrî Ali Duran Topuz de hatibû belavkirin. Bi pêşniyar û destûra wî em li vir jî belavdikin. (Hejmara Bîrnebûnê ya 89an. R. 80-81, 2024)