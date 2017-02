A– Rêzikên ji bo tîpan: Tîpên Kurmancî 31 lib in. Mirov dikare tîpan bi vî awayî ji hev cuda bike: 1)– Tîpên dengdêr: a, e, ê, i, î, o, u, û 2)– Tîpên dengdar: b, c, ç, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q... Read more