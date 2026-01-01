Li ser Kurdên Anatoliya Navîn yekemîn pirtûka akademîk a bi Îngîlîzî derket

Pirtûkek akademîk a berfireh ku dîrok, nasname û veguherînên civakî yên Kurdên Anatoliya Navîn vedibêje, hate weşandin. Edîtorên pirtûkê Mehmet Gürses û Hacı Çevik in.

Ev pirtûk çîroka eşîrên Kurd ên ji sedsala 16an ve koçî deştên Anatoliya Navîn kirine lêkolîn dike. Ev, yekemîn pirtûka bi zimanê Îngilîzî ye li ser vê mijarê.

Pirtûk li ser bingeha lêkolînên qadê yên berfireh hatiye amadekirin.

Pirtûk mijarên cuda yên wek jin û siyaset, mîmarî, bîranîna çandî û têkiliyên etnîkî jî şîrove dike.

Nivîskarên di pirtûkê da:

Mehmet Gürses – Zanîngeha Central Florida, DYA

Hacı Çevik – Zanîngeha Humboldt, Almanya

Hamit Bozarslan (Pêşgotin) – Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Fransa

Yalçın Çakmak – Zanîngeha Munzur, Bakur

Yücel Demirer – Lêkolînerê Serbixwe, Tirkiye

Adem Özgür – Rojnamevanê Serbixwe, Hollanda

Arzu Yılmaz – Zanîngeha Kurdistanê Hewlêr, Başûr

Reyhan Özsahin – Zanîngeha Tübingen, Almanya

Sena Kaplan – Zanîngeha Virginia, DYA

Beyza Han-Tuncez – Zanîngeha California Berkeley, DYA

Gülüstan Polat-Yılmaz – Zanîngeha Teknîkî ya Graz, Awistirya

Büşra Çelik Kosan – Lêkolînera Serbixwe, Tirkiye

Ev pirtûk di Kanûna Pêşîn a sala 2025’an de ji aliyê Bloomsbury Publishing ve hate weşandin û bi navê “The Kurds of Central Anatolia: The History, Identity and Future of a Forgotten People” tê nasîn.