Yusuf Kaynak
Di şûna rexnekirinê de, min gotara îroyîn da nasandina teza lîsansê: Eşîrên Cîhanbeyliyan û Çêbûna Sosyal, Aborî ya Eşîran; Ev tez ji aliyê Zanîngeha Aksarayê, Enstîtuya Zanistên Civakî, xwendekarê masterê yê beşa dîrokê Mustafa Dogan ve di bin Çavdêriya/şêwirmendîya Prof. Dr. Taner Aslan de hatiye amadekirin.
Mijara tezê: Eşîrên cîhanbeyliyan li gorî Deftera Nifûsê ya Osmanîyan ya hejmare 3525, ev teza jî ji aliyê sê endamên serekê yên orîjînal/taybetî ve hatiye îmze îmzekirin, wek pirtûk di 2019’an de, tev 245 rûpel in, bi piranî belgeyên orîjînal û tabloyên qeydên nifûsê. Guhertoya pirtûkê ya vê tezê niha li ser înternetê wekî pdf heye.
Di vê tezê de tenê Tomara Nifûsê ya Osmanî ya bi jimareya 3525 ya sala 1851ê hatiye lêkolînkirin. Di tezê de behsa Eşîra Cîhanbeylî û Eşîrên Têkiliya Wê hat kirin. Tiştê ku di cih de balê dikişîne ew e ku Cîhanbeylî wê demê ne navendek bû, navend navçeya ‘Çeltik’ a Konyayê bû û eşîra ku li wir bi cih bûbûn an jî li wir bi cih bûbûna Eşîra Hesbkeşan bû. Naşibe navekî tirkî, navekî farisî/ kurdî ye Hesbkeşan (At Çeken). Niha li Cîhanbeylî taxa Atçeken heye. Tê zanîn ku ev eşîrên koçer ji sala 1740an vir ve li deştên Çêltîk, Yunak û Cîhanbeylî yên platoya (deşta) Konyayê bi cih bûne. Tu şik tune ye: kurd an tirk mijareke lêkolînê ye. Nayê zanîn ku paşê ev eşîr li ku belav bûye, belav bûne yan hatine asîmîlekirin, lê ger salname û pirtûkên nifûsê yên wê demê werin lêkolînkirin, dê hejmara nifûsa wan bi eşîret û navên wan diyar bibe. Tê zanîn ku eşîrên koçer ji dema Selçûqiyan 1184’an vir ve hatine û li van deştan bi cih bûne, lê divê bê lêkolînkirin ku ew ji kîjan eşîrê bûne. Navê berê yê Cîhanbeylî Înevî ye. Ev nav bi komarê re bûye Cîhanbeylî. Loma jî diviyabû Konfederasyon Eşîrên Cîhanbeylî ya wê serdemê weke mijara behîsê nebûna eşîra Cîhanbeyliyan. Eşîrên ku bi Eşîrê Cîhanbeylî re ketibûn bin vê niştecihbûnê: Seyhanlu/Şihanli, Mikaillu, Şeyhbizunlu, Modanlu, Atmanlu, Hemanlu û paşê jî eşîrên Zivelu û Geygel jî di nav vê konfederasyona heft aşîretî de bi cih bûne. Orjînala Deftera Nifûsê ya bi hejmara 3525an bi Tirkîya Osmanî ye û bi Tirkî nû jî li kêleka wê hatiye dayîn.
Ew pirtûkê bi pêşgotina tirkî dest pê dike, pêşgotina wê ku bi îngilîzî jî heye. Pêşî Mustafa Doğan di pêşgotina xwe de li ser koçeriyê û koçerên di serdema Osmaniyan de çi bûn, wiha tîne ziman:
Civakên koçer yên her car wargehê xwe vediguheztin yek ji hêmanên bingehîn yên ku civakê di Împaratoriya Osmanî de pêk tînin. Van hêmanan bi nifûsa xwe ya girîng a mirov û heywanan her dem di nav dewletê de di rewşek berbiçav de ne. Her çiqas karê sereke yê koçeran xwedîkirina ajalan bû jî, bi saya deveyên ku xwedî dikirin û her wiha xebatên çandiniyê yên bisînor di sektora veguhestinê de jî rol lîstin. Împaratoriya Osmanî her yek ji civakên koçeran jûrgehek bi hin qadên mêrg û zivistanê da; Wî sînorên vê xakê diyar kirin û di defterên serjimariyê de tomar kir. Ji ber vê yekê koçeran tevgerên xwe yên demsalî li 78 mêrg û qadên zivistanê yên ji wan re hatine veqetandin pêk anîn. Yek ji van civakan mijara me Eşîra Cîhanbeylî ye. Eşîra Cîhanbeylî yek ji koçerên ku hatine û li Anatoliya Navîn bi cih bûne ye. Qadên jiyanê ji beşên bakur yên xeta Bolvadîn-Yunak-Cîhanbeyliyê li bakurê Konyayê li ser kenara başûrbakur, heta Polatliyê ya Enqerê û li aliyê rojava-rojhilat, ji Afyon-Emîrdagê heta Gola Tûzê dest pê dikirin- ji bilî vê ya navçeya Kulu. Li vê herêmê êl bi heşt êl an jî civakên girêdayî wê re jiyana mêrga zivistanê jiya. Eşîret hatine vê herêmê û di nîveka salên 1600î de bi cih bûne. Bi taybetî Eşîra Cîhanbeyliyan û girêdanên wê, mîna gelek koçerên ku di xeta Qeyserî-Meletiyê de ji gundên ku ji ber aloziyên ku ji aliyê ‘’Tevgera Celaliyan’’ ve li Anatolyayê afirandiye hatine valakirin, di vê pêvajoyê de koçî Anatoliya Navîn kirine; Ji Cihanbeyliya îro heta Polatliyê rê li ber bicihbûna wan vekir. Lê belê mirov dikare bibêje ku lêkolînên li ser hin rêxistinên koçer ên ku di serdema Osmaniyan de li Anatolyayê dijiyan, mixabin hem ji aliyê kalîte û hem jî ji aliyê hejmarî ve ne di asta ku tê xwestin de ye. Yek ji van jî eşîra Cîhanbeylî ye. Di vê lêkolînê de, piştî nîqaşkirina pêvajoya dîrokî ya civakên koçer yên ku bi Selçûqiyan re an jî piştî Selçûqiyan ji ber sedemên cuda hatine û li Anatoliyê bi cih bûne, di çarçoveya xebatên ku Anatolyayê di bin serokatiya Selçûqiyan de dest pê kiriye, hatiye kirine. Heta dawiya Rojavayê Anadoluyê, sedemên bicîkirina civakên koçeran ji aliyê dewletê ve tên nîqaşkirin. Paşê, piştî ku bi kurtasî lêkolînên zanistî yên derbarê Eşîra Cîhanbeyliyan de hatine kirin û xwedî nirxa çavkaniyê ne, sînorên fizîkî yên erdnîgariya ku Eşîra Cîhanbeyliyan/Konfedersyoneke Eşîrên lê dijîn û taybetmendiyên îdarî, civakî û aborî yên eşîrên hatine vegotin û potansiyela civakî û aborî ya van eşîrên hewl tê dayîn ku were eşkerekirin.
Mustafa Doğanê ku teza xwe li ser vê Defterê Nufuse nivîsandiye, di Deftera Hejmara 3525an de parvekirina eşîran li gundan û hejmara malan di tabloyan de, serokên malan û pîşeyên wan û meşgalê wan dide. Bi rastî, ji xeynî serê malbatê hin komên pîşeyî jî didin; Weke mînak: xwediyê pez, bazirganê/tucarê pêz, deveçêker, devefiroş/hêştirfiroşker, şivanê pêz- şivanê berxan, xwedîyê bizin, rencber, çerçî, xwedîyê gayekî, xwedîyê du gayî, terzî, îmam û xizmetkar jî tê gotin. Heta behsa eşîrên ku erdekî hindik çandine jî dike. Karên sereke yên eşîrên Cîhanbeylîyê xwedîkirina pêz û xwedîkirina hêştiran/deveyan e. Piraniya van eşîran jî eşîrên Kurdan in ku beriya salên 1850î li herêmê bûn. Eşîr hene ku di vê Pirtûka Nifûsê de nehatine qeydkirin, lê hinek girêdayî Aksaray, Kadinhan- Sultanhan û hinek jî bi Akşehir û Sarayönüyê ve girêdayî ne. Em nikarin di vê deftera hêjimarê 3525 de agahiyê li ser wan bibînin. Weke mînakeke navên Xalikan, Cutkan, Bilikan, Canbegî, Omeran di vê lêkolînê de cih nagirin, ev eşîr herî kêm dused sal in li vê herêmê ne. Hemûyan hîn jî bi navên xwe yên berê têne nas kirin. Piştî qeydkirina deftera Nifûsê, hatine herême. Îhtîmaleke din jî ev e ku eşîrên ku min dihesibînin ne girîng bûne ji ber ku koçer bûne û hîna jîyanek gundî ya rûniştî qebûl nekiribûn.
Derbarê gundê Katranciyê de, çavdêriyên George Perrot (1) ên li ser rewşa civakî û aborî ya rşîra Mikaillû hûrguliyên zêdetir tîne ber çavan. Di vê çarçoveyê de Perrot di 29’ê Îlona 1861an de diçe gundê Katranciya yê Haymanayê. Yanî 10 sal piştî dîroka ku pirtûka 3525 hatiye tomarkirine. Ew dibêje ku ev gundê herî mezin yê Kurdan e ku wî heta niha dîtiye. Ew diyar dike ku hinek malbat vegeriyane malên xwe, hinek jî hîn di konên xwe yên reş ên mezin de ne. “Di vê mêrgê de bi qasî sed deve/hêştir radiwestin û karwan bêhna xwe vedike. Li ser dûxanên xaniyên bi dûxanên rastê qumaşên ku dawiya wan daleqandî ne. Konên reş hê jî li ser çokên/stûnê xwe radiwestin. Jinên xwarinê amade dikin di navbera konan (çadır) de diçin û tên. Zarok bi gerdeniyên zîv li stûyê xwe li erdê dizivirin, keran jî nalîn û li dayikên xwe digerin”. G. Perrot di berhema xwe de behsa ‘cil û bergên’ jin û mêrên kurd dike û dibêje ku jin ji xizmên xwe yên kurd ên ku lê tên cudatir cil û bergên xwe li xwe dikin û vê yekê bi hewaya ku lê dijîn ve girê dide. Her wiha behsa wê yekê jî dike ku bi taybetî mêr ji mêrên tirk pir cuda ‘cil û bergên’ xwe li xwe nakin. Ew tenê dibêje ku fezên wan glover in, ne wek yên tirkan goşedar in. Dibêje ku ew yekem ewropî ye ku xelkê vê derê dîtiye, loma jî mirov bi çavên matmayî lê dinêrin. Ew seredana mala serokê xwe yê ku navê 80 Bey lê dide, dike û bi hûrgilî avaniya hundurê mala xwedê vedibêje, ji şêwaza danîna sifrê û servekirina xwarinê bigire heta awayê rûniştina li ser sifrê. qehweya piştî xwarinê û titûn kişandin. Yek ji tiştên ku herî zêde rêwiyan matmayî hişt ew zibila ku mirovan di rojên sar ên zivistanê de wek sotemenî amade dikirin. Rêwî bi berfirehî amadekirina gomê vedibêje. Pir heyirî mabû ku xwarin bi vê zibilê hatiye amadekirin û carek jî titûna wî jî bi pariyek çopê hatiye şewitandin.
Perrot di berdewamî de: “Ew ku hem kon û hem jî xaniyan bi kar tînin, nîşan dide ku ew ne koçer in û ne jî bi cih bûne. Hin dever paqij kirine û çal kirine, lê hîn jî çandinî ji bo wan karê duyemîn e. Genim û ceh tenê ji bo xwarina xwe diçînin. Ji vê yekê debara xwe nakin. Ew ji xemilandina xwe hez dikin û ‘cil û bergên’ xwe yên giranbuha, çekên pola yên Şamê yên bi teşe genim, an marikên bezayî yên bedew ên serekên wan bi dahatên xwe yên çandiniyê nakirin. Ya ku wan ewqas dewlemend dike hesp û pezên ajalên ku ew diçêrînin û difiroşin Stenbolê, Îzmîrê û Trabzonê ne. Rêwîtiya ji vir heta Stenbolê 40 rojî digire. Gundê Katranciyê yek ji gundên herî dewlemend ên Haymanayê ye. 60 deve/hêştirê wan hene, bi kirê didin karwanan. Deveyeke ku bi tevahî mezin bûye 8000 para, bi qasî 1600 Frankî ye. Li gorî nirxa heywanên din ev jimareke pir mezin e. Nirxa gayekî mezin yê ku dikare zeviyê biçînîne 1000 para ye. Ew tenê 6000 e, heke hîna têra xwe neçandiye. Xwedîderketina hêştiran li vir mîna xwedîkirina keştiyeke barhilgir a li rojava ye. Bi van hêştiran sewqiyata her derên Anadoluyê tê kirin. Lê belê, yek ji van hêştiran li Anatolyayê gewre nebûye; Ev hemû ji Sûriyê tên. Li gorî kurdan li vê cihê ku deve lê dijîn deve nikarin xwe zêde bikin. Lê dîsa jî meriv dikare deveyên dema îdara tirkan li Yunanê bibîne. Ew dikare li Toxana Jêrîn, li derdora Pisa jî bê dîtin. Îhtîmal e ku kurd ji welatê xwe Sûriyê, di şert û mercên herî guncaw de lê ji dayik bûye û mezin bûye, bikirin sûdmendtir, dibînin”.
F.M. Charles Texier (2) dema qala Haymanayê dike, tîne ziman ku şêniyên vê derê ji kevin de bi şewitandina kermê bo germ bûne. Ji ber ku taybetmendiya sereke ya herêmê ew e ku hema hema bi tevahî bê dar e. Bi gotineke hêsan, ev kêşeya kermê îro jî heye, her çend bi rêjeyek piçûk Kurên Anatoliya Navîn sobeyan ji bo germkirinê û ji bo xwarinê bikar tînin. Dûz, piştî komirê ji bo germkirinê, berê mazota herî hêsan û erzan bû. George Perrot, ku xwedî nêrînên pir nijadperest e û serweriya nijada Aryen diparêze, dibêje ku kurd bi zorê sirgûnî vê erdnîgariyê bûne û ev nijada bilind, endamek ji hindo. -Malbata Ewropî, divê ji Tirkan rizgar bibe. “Her çiqas Kurd li van herêmên Navîn ên Asyaya Biçûk pir hindik bin jî, her kesê ku li nêzî wan dijîn ji wan ditirse û newêre xwe nêzî wan bike. Rêvebirên Tirk girîngiyeke mezin didin Kurdan. Birêz û efserên rayedar bi hemû kar û barên fermî ve mijûl dibin. Hewl didin daxwazên gel zêde red nekin”. Perrot nikare bi awayekî eşkere dijminatî û nîjadperestiya xwe ya dij-tirk nîşan bide, dema ku karê xwe bi paragrafa jêrîn temam dike: “Berî ku ji Haymana derkeve, em vê yekê bînin bîra we; Ev niştecihên ku lûtkeya şaristaniyên Med û Suryaniyan û şaristaniyên li ser zinaran hatine xêzkirin, di vê erdnîgariyê de weke dirêjkirina Rojava cihê xwe girtine.
Sedsal berê, van şaristaniyan destên dagirkerên Tatar guhertine. Kurdên ku koçî vir kirine, berpirsyar in ku mîrateya bav û kalên xwe yên ku rabirdûyeke bi heybet/asalet hiştine paşve bistînin. Ger pêşbîniyên me me nehêlin, ev nifûsa bi eslê xwe Îranî, ku piştî serketinên Qralê Mîdya Kyaxares û Kîrusê Farisî navenda Asyaya Biçûk dagîr kir, wê bi Yewnan û Ermeniyan re li ser vê herêmê serwer be û wê tirkan tune bike. gav bi gav, hêdî hêdî, an jî bi kêmanî ew ê kêm bikin û bi xwe ve girêdayî bikin. Berhemek din a girîng a “Perrot Souvenirs d’un Voyage en Asie Mineure” (Bîranînên Rêwîtiyeke Asya Biçûk) ye. Di vê berhemê de derbarê Kurdên Anatoliya Navîn de agahiyên girîng hene: “Kurdên vê herêmê ku di konên xwe yên reş de dimînin, zeviyan naçînin. Kesek ji wan nikare cot bike. Ew tenê şivan in û tenê tiştê ku difiroşin heywan in. Ew nizanin mal çi ye. Dema meriv ji nêz ve li wan binêre, hûn ê bibînin ku ew ji nijada Aryen in. Ew tenê hinekî kêmtir bedew û kêm bi rêkûpêk in. Pir dişibin îraniyan. Bavên wî yên mîna tîrê, çavên wî yên tarî, pozê wî yê rast, lêvên xweş, û rihekî wî yê reş û gewr li ser çena wî 82 heye. Bi tirkî dipeyivin lê devokeke wan giran e. Bi dîtina min ev tenê Kurd in. Ermeniyek ji Adapazariyê hat ku ji wan dewar bikire bibe (…) Gavanên kurd li herêmê ji Enqereyê heta Konyayê keriyên mezin ên heyvanan/gayê mezin diçêrînin, dibin”.
Rexnekirina vê tezê encax bi dîtina orîjînala Qeyda Nifûsê a jimara 3525an û xwendina wê, bi rengekî ji hêla Mustafa Doğan ve hatiye kirin, dibe bibe alîkar. Ne diyar e ku gundên ku di deftera siftê de hatine tomarkirin navên resen in an tirkîya nûjen in. Ji ber ku di wê serdemê de bi giştî mezinên malbatê yên bê paşnav û paşnavên wan dihatin bikaranîn. Mesela kurê Îdo Hesen, kurê Hesoyê Derwêş, Uzun Kulak Hesen, kurê Satî Memed, Diyarbekiroglu Yûsif, Abuzaroglu Memed, Kurdoglu Bekir, kurê Mirazê Bekir, kurê Mistefa Besê Şato. Divê ev hemû bên lêkolînkirin, lê divê tenê kesên ku Osmanî baş dizanin û têkiliyên eşîr û tirkan baş dizanin. Dema ku ev deftera kaydê dihat tomarkirin, di sala 1845an de li herêmê, yanî li deştêyên ku ev eşîr lê dijîn, xelayeke/xizanî mezin derket. Ev ji eşîrên Cihanbeylî-Yunakê ji ber xelayê û xizaniyê koçî Afyon Bolvadînê û Emîrdagê û heta Kutahyayê û Bursa kirine. Hinek eşîrên li aliyê Enqereyê Haymana Polatliyê çûne Sêwasê, Diyarbekir, Meletî û heta aliyê Tokat Çorûmê belabûne. Piraniya Şehbizinî û Mîkaîliya çûne zêdeyî herêmekê.
Zêdekirina dawî ya vê gotarê ev e ku konfederasyona Eşîrên Cîhanbeyliyê bi demê re û bi guhertinên ku di avahiya îdarî ya bi Komarê Tirkiyê re hatin kirin, bi tevahî ji nû ve hatiye organîzekirin. Di deftera nifûsê ya kevin de dabeşkirina eşîrî bi navçeyên nû û gundên yekîneya îdarî ya nû ve hatiye guhertin. Yên berê yên ku bi Cîhanbeylîye re bûn, niha bi Enqere Haymana, Polatli, Bala, Koçîsar, Kulu ne; Hin ji wan bi Konyayê Yunak, Çeltik, Sarayönü ve girêdayî ne. Hin ji wan bi xwezayî jî asîmîle bûne, weke: xorxor, rêvan, soryan.
(1) Georges Perrot (12’ê sermawezê 1832-30’ê pûşperê 1914) arkeologekî fransî bû. Ew ji 1875an de li Sorbonne mamostetî kir û ji 1888an heya 1902an rêveberê École Normale Supérieure bû. Di 1874an de ew ji bo Academie des Inscriptions et Belles-Lettres hate hilbijartin, li wir ji 1904an heya mirina xwe sekreterê daîmî xebitî. Piştî ku di sala 1857an de parçeyek yekem a koda Gortyn vedît, keşfa wî ya herî navdar a arkeolojîk di sala 1861an de dema ku di seferek Asyaya Biçûk de bû, li wir wergerek Yewnanî ya belgeya ku bi navê “Peymana Siyasî ya Qeyser Augustus” tê zanîn, dît. Perrot edîtorî kir û beşdarî kovara Revue archéologique kir. Berhemên wî du vegotinên sefera wî ya Asyaya Biçûk (1862 û 1864 hatin weşandin) û deh cild ‘’Histoire de l’art dans l’antiquité’’, ku wî bi Charles Chipiez (1882–1914) re nivîsand. Georges Perrot, Bîranînên Rêwîtiyek Asya Biçûk (Souvenirs d’un Voyage en Asie Mineure), The Paper, Paris 1864,
(2) Felix Maria Charles Texier (22’ê gelawêjê 1802, Versailles- 1’ê tîrmehê 1871, Parîs) dîrokzan, mîmar û arkeologê fransî bû. Texier gelek xebatên girîng ên ku bi rêwîtiyên kesane yên li seranserê Asya Biçûk û Rojhilata Navîn ve girêdayî ne weşandin. Di van pirtûkan de danasîn û nexşeyên şûnwarên kevnar, raporên erdnîgarî û erdnîgariya herêmê, danasînên karên hunerî û mîmarî û hwd. Li École des Beaux-Arts li Parîsê wek mîmarî hat perwerdekirin, ew di 1827an de wek mufetîşê karên giştî hat tayîn kirin. Di 1833an de ew ji bo mîsyoneke keşfê hat şandin Asya Biçûk, li wir, di 1834an de, wî kavilên paytexta Hîtît ya kevnar Hattusa keşf kir. Di encama seferê de, wî sê cild ‘’Danasîna Asyaya Biçûk bi fermana Hikûmeta Fransa hatîye çêkirin’’ weşand. Paşê car ew di nav de beşdarî seferekê bû ku ew bir Ermenistan, Mezopotamya û Farisan cû.
*Va nivîsa, di hejmara Bîrnebûnê ya 92yan da hat belavkirin: 2025, 77-83.