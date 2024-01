Hejmara 88an a kovara Bîrnebûnê derket

Di vê hejmarê de ev nivîs hene:

Birêz Memduh Selîm, bi sernivîsa Rêwîyê Helbestan Mem Xelîkan, Adem Özgür bi sernivîsa Di rojên îmzeyê da eleqeyên baş hebûn, du hevkarên kovara me û kitêbên wan didin naskirin. Birêz Mem Xelîkan jî Kilamên me Qamyona Îzzet hem serpêhatîya bûyera kilamê û hem jî ev kilam berhev kirîye.

Li derweyî welêt hinek lêkolîn hene ku em dibînîn ka medya civakî çi bandor li ser kurdên li diyasporayê kirîye û di pêşketin û parastina ziman û têgihiştina nasnameyê de çi rolek internetê bûye: birêz profesor Haci Akman bi sernivîsa Vegera nasnameyê – Medyaya civakî û diyasporaya kurdî lêkolînek kirîye.

Bêrîvan Xizêmzêr li ser hewîtîyê û yek ji birîneka civaka me ye, bi navê Hewî kurteçîrok nivisîye. Muzaffer Özgür hunermendeka me ya bi navê İnci Özüdoğru û hunera wê bi me dide nasîn. Rojvan Enes, bi nivîsa Ken, Xizan Şîlan bi helbesta Bayê vejînê, Newal Iscan bi nivîsa xwe ya bi navê Maf û erd, Rohat Alakom bi sernivîsa Romanek ji edebîyata kurdên Anatoliyê: Li Benda Keskesorê, birêz Seyfi Doğan, bi henek û kurtehelbestên xwe, Nuh Ateş ji wergera 99 gotinên Albert Einstein ev hejmar dewlementtir kirine.

Bilal Celeblî bi nivîsa Sirî zivîrok jineka ji Anatoliya Navîn a bi navê Azîma malê Şamo û çîrokeka ku ji wê bihêstîye, nivisîye. Birêza Mehtab Îdelî bi sernivîsa Kurdistana bênasname, serpêhatîya jineka kurd a li Anatolîya Navîn bi me dide nasîn. Mistoyê Heco bi sernivîsa (bê)sedem kurteyeka wêjeyî ya derûnîya hezkirine nivisîye.

Lêkolînerên danîmarkî Jimmy Andreasen û Iben Niegaard di sala 1985an de hatibûne gundê Celikan belgefîlmeke li ser koçberîyê kişandibûn. Hevkarê me Adem Özgür bi wan re hevpeyvînek kirîye û herwiha bi çend wêneyên wê demê hatine girtin ve bi sernivîsa Kurikbûn di navbeya du welatan de bi me dide nasîn.

Alî Çîftçî