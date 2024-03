Curukî, xezîneya keşfnekirî

Osman Alabay, bi navên xwe yên nivîskarîyê Curukî yan jî Hewedî, rewşenbîr û wêjehezekî ku zû ji nav me barkirî bû. Wî di salên 40î da dest bi tomarkirina nivîskî a stranan, kilamên şînan, çîrok, mesele û metelokan kirîye. Di wan salên ku hê ku hereketa kurdî ya sîyasî bi rêk neketi bû, haya wî ji Kurdistanê û ji kurdbûna xwe hebûye û piştî salên 60î jî di nav hinek partî û sazîyan da doza fikir û ramanên kirîye. Osman Alabay bi hezaran berhem berhev kirine. Heta îro tenê çend berhemên wî di kovara Roja Welat, Özgürlük Yolu û Bîrnebûnê da hatine weşandin. Xebata wî ya li ser ferhengeka ku ji 40 hezar peyvan pêk te û nehatîye çap kirin, hêjayî behs kirinê ye. Wî di saxîya xwe da hewl daye hinek ji berhemên xwe bike kitêb û biweşîne, lê ji ber hinek sebeban wî nikarîye.

Yekemîn kitêba wî ya bi navê "Qamişê Qul" di sala 1999an ji bo çapê de hatîye hazir kirin, lê mixabin nehatîye çapkirin.

Kitêba “Destana Qamişê Qul, helbest û berhevokek ji çanda herêmê” erî çend mehan hate weşandin. Di kitêbê da Destana Qamişê Qul cîhekî teybet digire. Her çiqas biçûk–mezin herkesî navê vê serpêhatîya dilşewat bihîsti be jî, pirr kesan haya xwe ji mesela Mircê û Xinto tune. Herkesî ew newaya bilûrê yan jî zirneyê guhdarî kirîye, lê pir kes nizanin Mirca sêwî, keça Alîşan Beg û Xintoyê hesinkar kî ne. Dibe ku navên wan jî pir kez nizanin. Min jî nedizanî, yan jî ji bîr kiri bû, heta ku ew textên wî ketin destên min.

Osman Alabay, mesela Mircê û Xinto bi du awaya nivîsîye: Yek, mesela ku bi salan hatîye ji alîyê gel va vegotin, ya duduya, bi awayekî destanî ku mirov tama Mem û Zîna Ehmedî Xanî jê werdigre. Destan bi awayekî rêzên dîwanî ku ji du rêzikan pêk tê, hatîye nivîsandin. Destan ne tenê neçûyînaserî ya dilê du evîndaran e.

Curukî di wir da dîroka kurdistanê, bi taybetî jî ya eşîra Canbegan ya sedsalan ku ji Musil û çîyayê Şengalê bigre, bi war û war di ser Xarpêt û Meletê ra heya deşta Konyayê bi zimanêkî xweş neqş kirîye.

Osmanlîya rabû dest bira’k

Singê Kurdan xistî tîrek

Kurd kirîn bîst û heşt kerîya

Holhol û zêr ketîn berîya

Curukan pirr hesp û mehîn

Dijmin gotî, Kurdan durxin

Pez û naxir, hesp dest girtin

Zarûzêç Firat rabirtin

Şah û siltan, serok bûn hut

Xişil da ser, qûn derva rût

Camêr û jîr, sîngê ket tîr

Zana kuştin, teva bûn jîr

Rawat helî, tune welat

Pê ra Firat, pa ra tîr hat

Musul, Xarput, çîya Şengal

Canbeg hatin, çîya Mangal

Per golê xwe, axzêk Sakar

Ne dewirî diz û binar

Dûr Malatya, vir Hayman e

Rê da mirî ne hezar can e

Min ew destana –ku nêzikî 50 rûpelê kitêbê ye– kêmtir 10 cara xwend û her carî ta’meke zêdetir jê wergirt. Piştî her xwendinê ez pirtir têgihîştim û min zêdetir jê hez kir. Herwiha, helbestên wî yê din jî bi wî awayî ne; hinek kurdistan, hinek welatparêzî, dîrok û evînî.

Kitêb keti be destê we, bixwînin û hewl bidin çenda cara bixwînin. Neketibe destê we, hûnê bikaribin bi hêsayî yekê bi dest bixin. Gava we xwend, hûnê him ta’ma helbestên Cegerxîn û him jî yên Ehmedê Xanî bigrin.

Hezar car mixabin ku min ew kesa zûtir nasnekirîye û hezar carî jî kêfxweş im ku hê ji bo bi dehan kitêba tekstên wî li benda weşanê ne.

Çend rêzik ji beşên Mircê û Xinto:

Mirca qenc

Mirc pijîqî, bihar havîn

Pêsîr hêkîn, kelmisk û bîn

Heval hogir, delal û şeng

Bejnê dirêj, bazin pîl teng

Li avzemê vexwarî av

Biskê dirêj, belek in çav

Bejna delal, pozî pij e

Dilî evîn, serî mij e

Zimane xweş qise digot

Tev bişqorîya manga didot

Sûkê gerîn, berbî û bûk

Birîye qil, sor in nenûk

Keçik û bûk, tevhev gerîn

Dilê sivîk, hişk hil rîn

Mirc û Xinto, çav hatin hev

Helîn hundir, negerîn dev



Xinto

Xinto sêwî, li hindê kal

Ketîn rêzê, çûne bîst sal

Camêr sûkê dûkan vekir

Hesîn kuta, tevşo çêkir

Dibistanan kelem xwandî

Tiştî neçê, dil dawşandî

Pîl vekêşan, hişk avet gav

Şor axeftî, hingivî dev

Ketî dilê, xwastek xurî

Dîkê sibe xweş diqirî

Mîr dewletî, çîya girê

Çavê belek, neçûn bîrê

Xewn û xilmaş, hêvî dur e

Hundir bi jan, dil ket tîr e

Hatî payîz, rabirtî sal

Mirc û Xinto, nehewîn mal

