Sala 2019an bixêr hatî!

Ez tu cara heta niha ji salên nû re bi qasî îsal bi hêvî nebûme. Ez vê li ser navê xwe û her wiha ji bo ko- vara Bîrnebûnê jî weng dibînim.

Sala 2018an bi bûyerên xweş û nexweş me li paş xwe hişt! Bi hêvî û kelecaneka nû em ketin sala 2019an. Her bûyeraka nexweş bi xwe re yeka xweş jî tîne.

Li ser axa welatê me, sala borî pir tişt bi xweşî û nexweşî qevimîn. A ku em bikin, ji yên nebaş ders û tercuban werbigrên û yên xweş jî li her derê bi kar bînin. Îro, piştî ku li Rojava û Başûrê welatê me kurdan li hember DAIŞê ji bo însanetîyê berxwedaneka pir erênî dan, zora DAIŞê birin û li cîhanê sempatîyeka erênîya rind wergirtin.

Erka ku niha li ser milê me ye, em vê sempatiyeka li cihanê bo mîletê me peyda bûye rind bi kar bînin. Ev jî dikeve ser milê her kurdekî ku li derveyî welêt dimê, xwe wek „diplomatekî“ welatê xwe bibîne û ji lobîya kurda ya li derveyî welet re bibe alîkar. Ji ber vê ez li neslê me yê nû pir bi hêvî me ku dê bi hev re li xwedîtîya vê sempatîyê derkevin û di qada navnetewî de em ê bi hev re nirxên xwe yên ne- tewî biparêzin û nasnama xwe bi pêşde bibin.

Dibe ku hemû hêvîyên ku em li sala 2019an dikin ne rast bin. Lê, bêhêvî û daxwez ti karûbar bi ser- nakevin.

Tiştê ku bi rastî ez hêvî dikim danûstendineka bi hêz bi we xwen- devanên birumet ên dilpak re ye. Sebeba ku me bi hêz dike her hûn in. Rexneyên we, dilxwezîyên we her me dilşad û pêşve dibin. Bi xwedîderketîna we em wek koma hevkarên Bîrnebûnê piştî 21 salan her bi hêz û berfireh bûne.

Xwendewana/ê me yên doh îro hinek ji wan bûne hevkarê ko- varê, nivîsa dinivisînin û bi karê perwerdê û xwedî li nasnama xwe derdikevîn. Kar û xebatên pîroz dane ber xwe û kar dikin. Em ji van û hîn ji yên din bi hêvî ne ku dê ev tradîsyon û helwesta kovarê xwedî derkevin û bi hêvîya ku hej- mara van kesan hîn zêde û berfireh bibe, sala 2019an li we pîroz dikin.

Bi hêvîya ku ev hejmar jî wek yên din li gor dilê we be, bimînin di xêr û xweşîyê de heta hejmara bê!