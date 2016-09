A– Rêzikên ji bo tîpan:

Tîpên Kurmancî 31 lib in. Mirov dikare tîpan bi vî awayî ji hev cuda bike:

1)– Tîpên dengdêr: a, e, ê, i, î, o, u, û

2)– Tîpên dengdar: b, c, ç, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, ş, t, v, w, x, y, z

3)– Tîpên pevdeng: xw, (çw, kw, gw, tw)

xw: ‘xwîn’ wekî ‘xûn’, ‘xwişk’ wekî ‘xuşk’ ango ‘xûşk’, ‘xweş’ wekî ‘xoş’, ‘xwar’ wekî ‘xar’;

‘xwir’ wekî ‘xur; teyrên laşxwir ango teyrên laşxur?

Xwirandin, xwerandin, xurandin?

çw: ‘çwîk’ wekî ‘çûk’;

kw: ‘kwîr’ wekî ‘kûr, kwir, kur; gw: ‘gwîz’ wekî ‘gûz’ ango

‘goz’

tw: ‘twîj’ wekî ‘tûj’ ango ‘tîj’ dinivîsînin û tînin ser zimên ku çewt e, ji ber ku dengderxistina peyvên kurdî diguherîne. Divê li ser vê yekê zimanzanên kurdî li hev bicivin û gengeşe bikin. Gelê kurd dibêje, „ezê gwîzekê bixwim“, an dibêje „Ezê gozekê bixwim“, an jî „Ezê gûzekê bixwim“? Ev yek bi her sê awayan sê dengên cuda derdixîne û her nivîskarek ango nûçegihanek li gorî devoka xwe an jî li gorî bihîstina guhê xwe, awayekî ji vana bi kar tîne. Mixabin awayekî hevbeş tineye û divê ev yek ji bo van tîpan were zelalkirin. Li gorî pirtûkên rêzimanî yên hinek Instîtuyên Kurdî qala tenê tîpeke pevdeng dikin û wekî „xw“ diyar dikin. Lê wê demê „çw“ ya çwîk, „kw“ ya kwîr, „gw“ ya gwîz, „tw“ ya twîj, em bixin ku derê ango wekî teşeyê wê hatiye xerakirin, em nebêjin çwîk, em bêjin çûk, em nebêjin kwîr, em bêjin kûr, em nebêjin gwîz, em bêjin gûz?

4)– Tîpên bi awayê hişk û nerm tên gotin: k, t, ç, p

k: ker (sewalek), ker(r) (ê/a nabihîse), kar (xebat), kar (karik), ka? (li ku?), ka (pûşê zêd),

t: ta (sermegirtin), ta(dezî), tor (tevn), tor (herêmeke Mêrdînê), teng (ji bo şidandina kurtanê ker, hesp hwd.), teng (ne fireh), tîr(bi kevanê re tê bikaranîn), tîr (ne rohn),

ç: ço (dengderxistina ji bo ajotina kerê), ço (darê lêdanê), çir (ji çirandinê), çir (nayê cûtin), çil (hijmarek), çil (dilbijîna xwarinê),

p: par (tişta tê beşkirin, parî), par (sala çûyî), pêl (hilbûna ava behrê), pêl (ji pêlêkirinê),

5)– Di tîpan de dubarekirina dengdêr û dengdaran: Tîpên dengdêr dikarin werin dubarekirin, lê ji bo tîpên dengdar dubarekirin pêwîst nake. Herçiqasî hinek peyvên dişibin hev hebin û di nivîsandinê de dibe pirsgirêk jî lê, di anîna ser zimên de dengê cuda derdixe. Mijara dubarekirina tîpên dengdar divê were gengeşekirin. Ji ber ku dema dengdêrek du cara were nivîsandin, li ser tîpa serî bandorê çêdike û wê tîpê hişktir dike. Mînak: ker: di wateya ajala barkişandinê de. Kerr: di wateya kesê guhê wî nabihîse de. ‘k’ ya di ‘ker’ê de nerm e, ‘k’ ya di ‘kerr’ ê de hişk e. Ger tîpa ‘r’ a hatiye dubarekirin were rakirin jî, divê ev hişkbûn û nermbûn were parastin. Lê kesekî kurdî ne ji dayika xwe, bi xwendin û nivîsandinê fêr dibe, wê ji ku binase? Divê ev yek bi perwerdeyê were fêrkirin û têgihiştin. Ger ev yek di anîna ser zimên de dibe pirsgirêk wê demê divê rêzika ku dibêje ‘tîpên dengdar nayên dubarekirin’ were guhertin û li şûnê bê pejirandin ku ‘tîpên dengdar dikarin werin dubarekirin’.

6)– Tîpên kelijandinê: y, (h, k, t, w) her çiqasî tîpa kelijandinê bi pirahî wekî „y“ tê nasîn û bikaranîn jî, gelek caran tîpên k, t, w jî weynê kelijandinê dilîzin û di kurmancî de tên bikaranîn. Mînak: şînatî, keskahî, biratî, serserkî, duwem, duyem …

7)– Ketina tîpan: Di kurmancî de pirahî tîpa ‘i’ tê ketin. Mînak: ‘sitêrik’ dibe stêrk, şikefit, ‘dibe ‘şikeft’ ango ‘şkeft’, ‘çirûsik’ dibe ‘çrûsk’, ‘birûsik’ dibe ‘brûsk’, ‘kilofîr’ dibe ‘klofîr’, ‘girover’ dibe ‘grover’…

Ev yek zêdetir ji ber herikîna deng pêk tê. Bi pirahî di kîteya yekem de, gava “i” jê dikeve, du dengdarên dimînin wekî pevdeng deng derdixin û ev yek jî herikînê diafirîne. Mînak: şik dibe şk, çir dibe çr, bir dibe br … wê demê di peyvê de hijmara kîteyan kêm dibe û kîteyên bi pir– tîp derdikevin holê: şi– keft ji du kîteyên 2+4 pêk tê; şkeft ji kîteyeke 5 tîpan pêk tê.

8)– Tîpên dengkin û yên dengdirêj: ‘i’, ‘e’, ‘u’ dengekî kin derdixînin, pêwîstî bi dirêjkirinê nabînin.Lêgavakumtêserwana, vê carê dengê wana dirêj dibe. Mînak: ‘bir’, ‘bîr’, ‘kir’, ‘kîr’, ‘mir’, ‘mîr’, ‘sir’ , ‘sîr’, ‘tir’, ‘tîr’; ‘ber’, ‘bêr’, ‘der’, ‘dêr’, ‘fer’, ‘fêr’, ‘ger’, ‘gêr’, ‘her’, ‘hêr’, ‘ker’, ‘kêr’, ‘mer’, ‘mêr’, ‘ner’, ‘nêr’, ‘per’, ‘pêr’, ‘şer’, ‘şêr’, ‘ter’, ‘têr’, ‘wer’, ‘wêr’, ‘zer’, ‘zêr’; ‘kur’, ‘kûr’,

9)– Dengên nêzî hev: v, f w; c, j, ç; b, p; d, t; q, k; h, x;

Di anîna ser zimên de, li gorî herêman û devokan, dîsa li gorî fêrbûna ji dayikê ango ji der ve, guhertin tên çêkirin ku ev yek ahenga zimên xera dike. Mînak: ‘heval’ wekî ‘hewal’; ‘serkevtin’ wekî ‘serkeftin’ ango ‘serkewtin’, ‘bivir’ wekî ‘biwir’; ‘berûvajî’ wekî ‘berûfajî’ dibêjin û hinekên li ser zimên ne serdest wiha wekî ji devê wan derdikeve dinivîsînin jî. Dîsa ‘cejn’ wekî ‘çejn’; ‘xirûcir’ wekî ‘xirûjir’; ‘cerdewan’ wekî ‘çerdewan’ ango wekî ‘jerdewan’; ‘birinc’ wekî ‘birinç’; ‘cîran’ wekî ‘jîran’ tînin ser zimên û ahenga zimên xera dikin. Dîsa ‘dolab’ wekî ‘dolap’; ‘derb’ wekî ‘derp’; ‘derd’ wekî ‘dert’; ‘merd’ wekî ‘mert’; ‘mivred’ wekî ‘mivret’ ango ‘mifret’ bikar tînin ku çewt e. Dîsa, ‘qurs’ wekî ‘kurs’ ango ‘kûrs’; ‘kongre’ wekî ‘qongre’, ‘konferans’, wekî ‘qonferans’, ‘komîte’ wekî ‘qomîte’, ‘biriqîn’ wekî ‘birikîn’, ‘sixte’ wekî ‘sihte’, ‘serxwebûn’ wekî ‘serhebûn’, ‘xêr û xweşî’ wekî ‘xêr û hiweşî’ ji dev derdixin ku çewt e.

10)– Tîpa ‘h’ ji aliyê dengderxistinê ve di kurmancî de xwediyê cudahiyan e. Mînak; ‘h’ ya di ‘hêlîn’ ê de û ya di ‘herî’ yê de dengên cuda derdixin. ‘h’ ya di ‘hêlîn’ê de zêdetir hilmîn û sivik e, lê ya di ‘herî’ yê de kêmhilmîn e û hinekî tê pêlêkirin.

11)– Tîpa î gava berya tîpa ‘y’ were, dibe wekî ‘iy’; ji ber ku ‘y’ wekî nîv dengdêr tê hesibandin. Mînak derî: wî deriyî bigire. Sêwî: Li wî sêwiyî xwedî derkeve.

B)– Rêzikên ji bo navdêran:

1)– Navdêr di Kurmancî de wekî navdêrên serenav û navdêrên hevenav tên navlêkirin.

Navên serenav: navdêrên ku li cîhanê tenê yek jê heye.

Mînak; navê kesekî/kesekê; ji ber ku ew kes tenê ye (navên mirovan), navên bajaran, navên welatan, navên parzemînan, navê demsal û mehan, navê rojan, navê sazî û rêxistinan, navê dewletan, navê çem, gol û behran, navê çiya û deştan, navên nijadan, navên pirtûk, fîlm, bername û hwd. navên heyîneyên ezmanî wekî stêrk, gerestêrk, hîv, roj û hwd. divê wekî serenav werin nasîn û nivîsîn.

Mînak: Gulîstan, Dewran, Amed, Mêrdîn, Kurdistan, Swîsre, Asya, Ewropa, Havîn, Zivistan, Adar, Nîsan, Duşem, Sêşem, Saziya Perwerdehiya Dibistana Seretayî, Komeleya Hîndekariya Kurdî, Dijle, Firat, Gola Ormiyê, Behra Wanê, Çiyayê Cûdî, Çiyayê Araratê, Deşta Cizîrê, Bêrîka Mêrdînê, Kurd, Ereb, Faris, Hêvî Her Dem Heye, Anabasis.

Navên hevenav: Navên ku derveyî navên serenav ango navên ji her cureyê gelek hene. Mînak; navên ajalan, navên dar û beran, navên beş û libatên laşê mirov û ajalan, navên alavên malê û têperînê, têgih û biwêj, pîşe, navên kincan, navên xwarin û vexwarinan, navên reng û hijmaran, navên peyvên demîn û pirsyarîn,

Mînak: bizin, karik, gur, rovî, berû, gwîz, sêv, hirmî, dest, ling, mil, xurfe, dolab, sênî, kevçî, erebe, peyv, lêker, hevok, tirşik, şorbe, sor, zer, kesk, yek, du, sê, îroj, sibe, sala bê, kengî?, çima? …

2)– Navdêr wekî navdêrên şênber û navdêrên razber jî dibin du beş:

Ji navdêrên ku bi pênc libatên hest û hîskirina mirov dikarin werin (peyitandanin) tespîtkirin re, navdêrên şênber tê gotin.

Mînak: kevir, dar, ezman, roj, baran, bizin, sosin, Kurdistan, Cîhan, stêrk, masî, av, hewa, brûsk, gund, çiya,

Ji navdêrên ku bi pênc libatên hest û hîskirina mirov nikarin werin peyitandin re, navdêrên razber tên gotin.

Mînak:

xeyal, xewn, hez kirin, dil ketin, rûmet, aciz bûn, nefret kirin …

wêrekî, tirsonekî, dildarî, bêdilî, duristî, xerabî, bênamûsî, welatparêzî, xayintî …

bawerî, azadî, çand, exlaq, dadmendî (adalet), hêvî kirin, …

pêşketin, ser ketin, paş de çûn, têk çûn, hîndekarî (perwerde) …

3)– Kitbûn û kombûna navdêran:

a)– Navdêrên kurdî gava bi tena serê xwe werin nivîsandin, wateyeke him kit, him kom didin. Yanî eger mirov bixwaze lîsteyeke tiştan çêbike û navan li binê hev rêz bike, mirov nikare bi awayê kom binivîsîne:

Mînak:

Awayê çewt (şaş) ê kom: sêvan, kêran, bizinan, daran …

Awayê rast ê kom (û kit): sêv, kêr, bizin, dar

Kurdek, gava mirov dibêje sêv, kêr, bizin, dar … him wekî sêvek, kêrek, bizinek, darek tê digihêje û him wekî gelek sêv, gelek kêr, gelek bizin, gelek dar tê digihêje. Ya rast jî ev awa ye. Hin kes di malperên xwe de serkoşeyên xwe wekî: nivîskaran/nûçeyan/ … dinivîsînin ku ev yek ne li gorî zimanê kurdî ye û çewt e, ji zimanên din hatiye jibergirtin, ti peywendiya wê û kurdî bi hev re tineye.

b)– Ji bo dema borî: Di hevokê de gava ne wekî bireser (objekt/tişt) be, kombûn an kitbûna wê li ser lêkerê tê çêkirin. Lê gava wekî bireser be divê kitbûn û kombûn were diyarkirin. Lê belê di dema borî de, gava navdêr ditewe (li rastî ergatîviyê tê), navdêra tewandî dikare bi awayê kom were nivîsandin.

Mînak:

Zarokan sêv xwar: (gelek zarokan sêv xwarine – hijmara sêvan ne diyar e, dibe ku sêvek be, dibe ku ji yekê zêdetir sêv bin).

Zarokan sêv xwarin: (li vir hijmara sêvan jî bi awayê kom hatiye nivîsandin. him zarok gelek in, him sêv gelek in).

Zarokî/ê sêv xwar: (zarokekî, zarokekê sêvek ango gelek sêv xwariye).

Zarokî/ê sêv xwarin: (zarokê/zarokî gelek sêv xwarine).

Lê ger daçekek ango hokerek bi bireserê re were bikaranîn, ango bireser wekî veqetandekê be wê demê bireser dikare bi awayê kom were nivîsandin.

Mînak ji bo daçekê: Min bi gundiyan re wêneyên xwe dan kişandin.

Mînak ji bo hokerê: Min doh hevalên xwe dît.

Ji bo dema niha û dema bê: Berûvajî dema borî, vê carê mirov divê bireserê bi awayê kit û kom binivîse. Mînak

1.1– Jin sêvê dixwe. (di wateya “jinek sêvekê dixwe” de)

1.2– Jin sêvan dixwe. (di wateya “jinek gelek sêvan dixwe” de)

1.3– Jin sêvan dixwin. (di wateya “gelek jin gelek sêvan dixwin”de)

1.4– Jin sêvê dixwin. (di wateya “gelek jin sêvekê dixwin” de)

Tê dîtin ku di her çar awayan de jî kirde (subjekt) bi awayê kom nehatiye nivîsandin, lê belê di hevokên 1.3 û 1.4 de mirov tê digihêke ku navdêra “jin” a di hevokan de bi awayê komeûevkombûnliserlêkerêbi paşgira–inhatiyediyarkirin.

Mînak:

Ez sêvan dixwim. (sêv bireser e û bi awayê kom hatiye nivîsandin)

Min sêv xwarin. (di wateya min gelek sêv xwar. de, lêker bi awayê kom hatiye nivîsandin. Min kesê/a yekem a kit e. –in a li dawiya lêkera “xwarin”ê, navdêra “sêv”ê dike awayê kom).

4)– Zayenda navdêran: Di zimanê kurdî– kurmancî de zayend” cihekî grîng digre û pirî caran li ser çapemeniya kurd bi awayekî çewt tê bikaranîn. Sedema bikaranîna çewt, xwendin û nivîsandina bê zanistî ye. Bi pirahî ji tirkî tê wergerandin û di bin bandora tirkî de, bê tewang tê nivîsandin ku ev yek jî zayendê ji holê radike. Çewtiya duyemîn jî ji soranî tê. Di zaravayê soranî de nêr û mê nîn e, awayê –î ji bo zayenda nêr û zayenda mê tê bikaranîn. Ji bo wê, kesekî/keseke soran bi hêsanî dikare bêje; “jinekî got”. Axavtvanên kurmancî jî, gava rêzikên zimanê kurmancî nizanibin û vê yekê dibihîsin, dibêjin qey bi kurmancî ye û ew jî bi kar tînin û wê demê çewtî derdikeve holê.

Lê belê tewanga “mê” di kurmancî de “–ê” ye, ya “nêr” “– î” ye. Gava ew kes dibêje; “jinekî got”, kurdekî/kurdeke kurdî ji dayika xwe hîn bûbe, nikare wê hevokê rast bipejirîne.

Di reklama ji bo alîkariya Rojava de dibêje; “… ALÎKARIYEK jî tu

bide!”, ev hevok sedî sed wergereke bi mejiyê tirkî ye. “Bir yardim da sen ver” peyv bi peyv wergerandine kurdî bûye “alîkariyek jî tu bide”. Di peyvaALÎKARÎdetewangnehatiye bikaranîn, ji ber ku di zimanê tirkî de tewang tineye. Lê eger dema ev hevok hat çêkirin ew kes bi kurdî hizirîba, wê bigota; “alîkariyekÊ jî tu bide” –ê ya tewanga mêbûnê wê bi ser peyva alîkarî ve kiriba. Lê dîsa jî li gorî rêzkirina hevoksaziya kurdî tam ne durist e, ji bo hevok tam were duristkirin, divîbû bigota: Tu jî alîkariyekê bide. Lê ji bo peyva “alîkarî”yê mirov derxîne pêş, dikare sazbûna hevokê weke “Alîkariyekê jî tu bide” binivîsîne û bêje, lê belê “alîkariyek” bê tewanga “– ê” divê neyê gotin, eger were gotin ew ne bi mejiyê zimanê kurdî ye.

Zayenda mê û diyar ji bo veqetandekan: – a: xwişka min

Zayenda nêr û diyar ji bo veqetandekan: – ê: birayê min

Zayenda kom û diyar ji bo veqetandekan: – ên: xwişkên min, birayên min, xwişk û birayên min

Tîpa “y” li vê derê tîpa kelijandinê ye.

Zayenda mê û ne diyar ji bo veqetandekan: – eke: xwişkeke min Zayenda nêr û ne diyar ji bo

veqetandekan: – ekî: birayekî min

Zayenda kom û ne diyar ji bo veqeyandekan: – in (– ine): hevalin min (hinek wekî “hevaline min” jî bi kar tînin), bingehê xwe ji peyva “hin” tê û di wateya “hin ji hevalin min” ango (çendek ji hevalên min) de ye.

Ev xal di çapemeniyê de ewqasî çewt tê bikaranîn ku mirov nizane bê ji ku derê dest bi rastkirinê û mînakdayînê bike. Tev jî ji hizirandina bi zimanên biyanî û wergera çewt tê.

Zayenda mê û diyar ji bo tewangê: – ê: li wê jinê binêre/li jinê binêre

Zayenda nêr û diyar ji bo tewangê: – î: li wî zilamî binêre/li zilamî binêre / li zilêm binêre

Zayenda kom û diyar ji bo tewangê: – an: li wan jinan binêre, li wan zilaman binêre, li wan jin û zilaman binêre / li jinan binêre, li zilaman binêre, li jin û zilaman binêre

Divê were diyarkirin ku li Kurdistanê tewanga nêr bi sê awayan tê bikaranîn:

1 – î: li zilamî binêre



2 gava di kîteya dawîn navdêrê de “a” hebe, ew “a” tê tewandin û dibe “ê” Mînak: ez zilêm dibînim/lişûna“ezzilamîdibînim”, ez nên dixwim/li şûna “ez nanî



dixwim”

3hinek herêm jî zayenda nêr bi

kar naynin. Mînak: ez nan dixwim, li şûna ez nanî dixwim ango li şûna ez nên dixwim ez diçim bajarî / ez diçim bajêr / ez diçim bajar zilamî got / zilêm got / zilam got.

Herwiha gava zayend ne diyar be jî ev awayê tîpên tewangê tên parastin.

Zayenda mê û ne diyar ji bo tewangê: – ekê: jinekê got

Zayenda nêr û ne diyar ji bo tewangê: – ekî: zilamekî got

Zayenda kom û ne diyar ji bo tewangê: – inan: jin û zilaminan got.

Ravekirina veqetandek û tewangê:

Veqetandek; navdêrekê ji navdêreke din, navdêrekê ji cînavkekê, navdêrekê ji rengdêrekê û navdêrekê ji hokerekê bi awayê zahend û hijmarê diyar bike, vediqetîne, lê

Tewang; hijmar û zayenda navdêreke bi tena serê xwe diyar dike.

Ji bo mirov ji hev binase; bi pey tewangê re navdêrek, cînavkek, rengdêrek, daçekek, hokereke ku ji navdêrê were veqetandin û pê re di nava têkiliyê de be ango lê vegere nayê, lê navdêr, cînavk, rengdêr ango hokera li pey veqetandekê tê wesfê navdêra bi veqetandek diyar dike. Bi pey tewangê re pirahî lêker tê, lê bi pey veqetandekê re lêker qet nayê.

Mînak ji bo tewangê:

Jina bijîşkî (navdêrek û navdêrek), jina te (navdêrek û cînavkek), jina çê (navdêrek û rengdêrek), jina bi xeml (navdêrek û daçekek), jina li malê (navdêrek û hokerek)…

Jinê got , li jinê binêre, jinê li ber deriyî got, jinê ji min re got, jinê nan xwar, tu li jinê dinêrî, tu bi jinê re dimeşî

Zilêm/zilamî got, li zilêm/zilamî binêre, zilêm/zilamî li ber deriyî got, zilêm/zilamî ji min re got, zilêm/zilamî nan xwar, tu li zilêm/li zilamî dinêrî, tu bi zilêm/bi zilamî re dimeşî.

Di vir de peyvên din ên li pey tewangê rêz dibin, ne têkildarî tewangê ne, têkildarî lêkerê an jî têkildarî kirdeyê ne. Mînak; dema mirov dibêje, “zilamî li ber deriyî got”, hokera li ber deriyî ne veqetandeka zilamî ye, ew cihê gotin yanî çalakî lê hatiye kirin diyar dike. Peyva “zilam” bi tena serê xwe ye û paşgira –î nêrbûn û kitbûnê diyar dike.

Ev xal grîng e, ji ber ku di malbata zimanên Hind– Ewropî de nêr û mêbûn heye, lê di zimanê tirkî de ev yek tineye (zimanê malbata Ural– Altay). Kesên kurdî ne ji dayika xwe û ne rêzimanî fêr bûne û di çapemeniyê de cih digrin û kurdî ji tirkî werdigerînin, ji ber vê yekê pir dikevin çewtiyan. Mînak:

Li Amedê jinan meşiyan/ Li Amedê jinek got/ Li Amedê zilamek got/ Li Amedê dayikan meşiyan … tev hevokên çewt in, rastiya wan wiha ye:

Li Amedê jin meşiyan/Li Amedê jinekê/jinan got/Li Amedê zilamekî– zilêm– zilaman got/ Li Amedê dayik meşiyan …

Têbinî: Di hijmara bê de mijara “rêzikên ji bo lêkeran” wê cih bigre.

Hesen Huseyîn Deniz